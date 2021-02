Milano: Mascaretti (Fd'I), nel primo giorno di zona gialla trasporto pubblico milanese già in tilt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi con l'inizio del regime di zona gialla come prevedibile c'è stato un aumento dei passeggeri sugli autobus di linea urbani. Ebbene già dalle prime ore della mattina i tornelli delle metropolitane sono stati più volte bloccati per permettere di contingentare gli ingressi, e molti mezzi di superficie viaggiavano già con la scritta 'completo'. Tutto ciò ha evidentemente causato enormi disagi a tutti i cittadini che dovevano spostarsi per lavoro o per necessità" lo dichiara in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo di FdI a Palazzo Marino "È davvero inaccettabile che dopo mesi di chiusure, dopo una lunga attesa del passaggio in zona gialla, l'amministrazione comunale si sia fatta trovare ancora impreparata a garantire un servizio di mobilità efficiente e in sicurezza per i cittadini. La soluzione c'era, l'abbiamo indicata ripetutamente: utilizzare i 5mila taxi, i pulmini privati e i pullman turistici, in parte ancora fermi. Eppure i soldi ci sono: dai 300 mila euro del Fondo di Mutuo Soccorso non spesi dalla Giunta ai 3 milioni e 300mila euro resi disponibile dallo stato"“Purtroppo a Milano abbiamo una Giunta impegnata più sull'immagine che sulla sostanza e ogni volta che il funzionamento della città dipende dai servizi del Comune, questi non sono stati programmati adeguata mente. Mancanza di capacità gestionale? Lo dicono i fatti". Conclude Mascaretti. (Com)