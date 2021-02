Brasile: Banca centrale eleva stima Pil 2021 a 3,50 per cento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (Cepal) il paese chiuderà il 2020 con una contrazione del prodotto interno lordo (pil) pari al 5,3 per cento. Il paese sudamericano, si legge nel "Bilancio preliminare" pubblicato a dicembre, tornerà a crescere nel 2021, con un ritmo del 3,8 per cento del Pil. Secondo la Cepal, uno dei principali impatti causati dalla pandemia sull'economia del paese trova riflessi nel mercato del lavoro. L'agenzia onusiana rivela infatti che il tasso di disoccupazione nel terzo trimestre ha raggiunto il 14,6 per cento della popolazione attiva, con circa 14 milioni di persone senza lavoro. Un dato che rimanda ai livelli registrati nel corso della recessione degli anni 2015-2016. (Brb)