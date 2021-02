© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vale per le riforme e anche per la gestione del Recovery: non si può fare da soli, sono terreni su cui bisogna coinvolgere l'opposizione". Lo ha detto il deputato di Italia viva Ettore Rosato a "Tagadà", su La7 a proposito della proposta di Italia viva al tavolo sul programma di istituire una bicamerale sulle riforme che sia presieduta dall'opposizione.(Rin)