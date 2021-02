Covid: Ghera (Fd'I), su vaccinazioni sito in affanno gestito male come emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si moltiplicano le segnalazioni di malfunzionamento e forte rallentamento del sito dedicato alle prenotazioni della vaccinazione per ultra ottantenni". Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio. "È partita male la procedura online che doveva essere messa in funzione sin dalle prime ore di questa mattina - aggiunge - ed invece è stata posticipata alle ore 12.00. Parecchi utenti lamentano una eccessiva lentezza del sito. Da rivedere sicuramente il passaggio che obbliga a visualizzare ogni singolo punto di vaccinazione inserito nella lista per poter verificare dove c'è posto per effettuare la vaccinazione. Sarebbe stato più logico e più rapido prevedere una funzione che una volta indicata la Asl di appartenenza, dia la possibilità di accedere subito all'indirizzo di punto vaccinazione dove c'è disponibilità. Al disagio delle purtroppo consuete disfunzioni delle piattaforme informatiche adottate dalla Regione Lazio, (ricordiamo i malfunzionamenti e blocchi farelazio.it), si somma la difficoltà di effettuare una prenotazione online per i cittadini più anziani, che hanno minore dimestichezza con il computer. Considerando anche le attese infinite al numero riservato, è grave che per prenotare la vaccinazione non sia stata prevista una alternativa di tipo tradizionale, il che denota la scarsa attenzione e la incapacità organizzativa con cui la Regione Lazio, ma anche il governo nazionale, stanno gestendo la somministrazione dei vaccini, male come tutta l'emergenza Covid19". (Com)