Carceri: il 15 febbraio riprendono lezioni in presenza a Milano Opera

- Il 15 febbraio la scuola riparte in presenza anche all'interno dell'istituto penitenziario di Milano Opera, dopo che a causa della pandemia sono stati sospesi gli ingressi dei volontari e le attività. Lo ha annunciato il direttore Silvio Di Gregorio alla sottocommissione Carceri del Comune di Milano. Dopo che la pandemia ha colpito duramente la casa circondariale a novembre, "la strategia messa in atto con il servizio sanitario e in particolare con gli infettivologi ha dato frutti, tant'è vero che siamo riusciti a contenere l'epidemia e adesso siamo in fase di riapertura", ha fatto sapere Di Gregorio, aggiungendo che "l'orizzonte per noi è il 15 di febbraio, giorno nel quale dovremmo cominciare a riprendere le attività scolastiche in presenza. E ci siamo messi anche avanti per una possibilità di collegamento attraverso la Dad, perché nelle aule scolastiche dell'istituto, causa distanziamento sociale, ci sarà una riduzione quanto meno del 75 per cento delle persone che l'aula può contenere. Ci stiamo quindi portando avanti con il nostro progetto di cablare l'intero secondo padiglione. Siamo arrivati a cablare tutta la sezione A, stiamo passando alla B e penso che entro una decina di giorni dovremmo finire completamente il cablaggio. Questo vuol dire che potremo ospitare certamente gli insegnanti nelle aule con il numero di detenuti consentito, mentre gli altri saranno nelle camere e potranno collegarsi con i computer. Noi vorremmo comunque garantire la relazione con gli insegnanti, facendo partecipare tutti i detenuti, ruotando la presenza con la Dad. Per quanto riguarda i volontari, anche per loro stiamo valutando la possibilità di ricominciare dal 15 febbraio, in modo progressivo". "Oltre alla scuola - ha aggiunto Paolo Pizzuto, responsabile area pedagogica dell'istituto di pena - abbiamo una sessantina di detenuti universitari iscritti e io ho chiesto che di trenta tutor complessivi che sono normalmente operativi, almeno due per università possano rientrare quanto prima. Questo dovrebbe essere un modo di ripristinare per passaggi successivi tutte le attività". (segue) (Rem)