Carceri: il 15 febbraio riprendono lezioni in presenza a Milano Opera (2)

- Per la ripresa delle attività dedicate ai detenuti iscritti all'università, la dirigenza di Opera si è già confrontata il 25 gennaio con la Bicocca e l'11 febbraio ha in programma un vertice con la Statale di Milano. "I nostri rapporti con le carceri - ha detto in sottocommissione il rettore dell'università Statale Elio Franzini - sono molto ampi, soprattutto con Opera. Con la mia presenza oggi manifesto l'intesse che noi abbiamo a continuare questa collaborazione con coloro che si trovano ristretti nelle carceri del nostro comprensorio e anche a svilupparla. L'abbiamo portata avanti in un momento così difficile e lo faremo ancora di più quando spiegabilmente potremo riaprire un poco". "La nostra attività nell'ambito delle varie carceri, ma soprattutto ad Opera è cresciuta moltissimo negli ultimi anni e anche il nostro impegno. Siamo attivi dal 2015 a Opera, dove abbiamo tanti studenti iscritti, circa cinquanta su cento in tutto. Siamo a livello regionale uno degli atenei più impegnati su questo fronte e per noi è importante. Abbiamo attivi su Opera 28 tutor, tutti nostri studenti che si candidano attraverso un bando, mentre sono circa cinquanta gli studenti impegnati su tutto il circuito", ha aggiunto la prorettrice della Statale Marina Marzia Brambilla, vantando un grande risultato: "Nel 2020, anno di didattica a distanza, sono più di cento gli esami che gli studenti detenuti presso Opera sono riusciti a sostenere con successo, in particolare nel periodo post lockdown, in cui siamo di nuovo riusciti a essere presenti con i tutor". È questo il motivo per cui la prorettrice chiede "di poter quanto prima tornare ad avere l'autorizzazione per l'ingresso di alcuni tutor, quanto meno quelli più esperti". "L'altro tema - ha aggiunto - è quello della rete, del cablaggio. Per noi è un tema fondamentale riattivare quanto prima la possibilità di parlarsi tra tutor e studente ristretto tramite le videochiamate. Dal mio punto di vista questo è il livello base, poi sarebbe bene riuscire a portare a Opera anche i nostri servizi informatizzati di ateneo", come lezioni a distanza, iscrizioni agli esami e strumenti di autoapprendimento. (Rem)