Speciale infrastrutture: Iglesias firma convenzione con Open Fiber per digitalizzazione del Comune sardo

- Portare la fibra ottica ultraveloce ai cittadini di Iglesias. Con questo obiettivo Open Fiber e l'amministrazione del Comune sardo hanno firmato un accordo per facilitare la realizzazione di una nuova infrastruttura interamente in fibra ottica che arrivi direttamente in case, negozi e uffici di Iglesias. La nuova rete sarà lunga 36 chilometri e connetterà 6.500 unità immobiliari per un investimento complessivo da parte della società di 1,8 milioni di euro. "Come in tante altre città dell'Isola siamo felici di poter cominciare a lavorare a Iglesias. Grazie all'accordo con il Comune, per la realizzazione di buona parte della rete, saranno riutilizzate infrastrutture esistenti, senza bisogno di dover scavare e quando sarà necessario lo faremo con tecniche poco invasive per non creare disagi ai cittadini – commenta Gianfranco Podda, Regional Manager Open Fiber in Sardegna e prosegue – Nella fase iniziale del progetto sono previste 6.500 unità immobiliari a cui potrebbe aggiungersi, in un secondo tempo, un ampliamento dell'area di intervento". (Rin)