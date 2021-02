Speciale infrastrutture: Civitavecchia, Cenci (Unindustria), economia del mare strategica per sviluppo Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore della portualità in un Paese come l'Italia deve essere centrale per lo sviluppo dell'intera economia nazionale. Nel Lazio, sin dall'apertura della sede di Unindustria Civitavecchia abbiamo dedicato un'attenzione particolare ai temi della Blue economy". Lo dichiara Stefano Cenci, vice presidente di Unindustria e coordinatore del gruppo di lavoro di Unindustria sull'economia del mare, a margine dell'incontro con Pino Musolino, presidente dell'Autorità di Sistema del Mar Tirreno centro settentrionale. Tra i partecipanti anche Cristiano Dionisi, presidente Unindustria Civitavecchia (con la responsabilità anche del porto di Fiumicino) e Francesco Borgomeo, presidente Unindustria Cassino (con la responsabilità anche del porto di Gaeta). Continua Stefano Cenci: "Abbiamo illustrato al presidente Pino Musolino le nostre proposte per lo sviluppo competitivo del territorio: infrastrutture, transizione energetica, semplificazioni, ma anche nuovi settori di sviluppo, turismo e digitalizzazione. La collaborazione con l'Asdp è costante e vogliamo ringraziare il presidente Pino Musolino anche per le competenze che la sua struttura ha messo a disposizione per il nostro tavolo". (Com)