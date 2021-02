Speciale infrastrutture: Bankitalia, Visco, digitale ha cambiato funzionamento mercati e sistemi di pagamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viene pubblicato sul sito della Banca d’Italia il primo numero della nuova collana “Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento”, che raccoglierà contributi informativi, di analisi e di ricerca della Banca d’Italia sugli sviluppi nel campo degli strumenti, delle infrastrutture di pagamento, dei mercati finanziari: l'innovazione e lo sviluppo delle tecnologie digitali stanno cambiando radicalmente il funzionamento dei mercati e dei sistemi di pagamento, emergono nuove forme di attività, nuove modalità di pagamento, soluzioni tecnologiche dirompenti basate sulla crittografia e sull’utilizzo di registri distribuiti. Così il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, presentando la nuova collana. "Nuovi rischi si manifestano, legati per esempio alla violazione della privacy o alla sicurezza cibernetica: questi cambiamenti devono essere accompagnati, guidati, regolamentati, e sono oggetto di discussione nelle istituzioni internazionali, in Europa, nel nostro paese", ha detto, aggiungendo che la nuova collana nasce con l’intento di contribuire alla diffusione della conoscenza su questi argomenti e di favorire il dibattito tra le istituzioni, gli operatori economici, i cittadini, mettendo a disposizione dei lettori il bagaglio di esperienze e di conoscenze maturato anche attraverso la partecipazione attiva alla costruzione e alla gestione delle infrastrutture dell’Eurosistema. (Com)