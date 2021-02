Speciale infrastrutture: Bankitalia, nuova collana, preparare Tips a sostenere diffusione mezzi pagamento istantanei in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A circa due anni dalla partenza, il numero dei pagamenti regolati in Tips resta ancora al di sotto delle aspettative e delle potenzialità del servizio: tuttavia, pur se con velocità diverse nei diversi paesi europei, i servizi di pagamento istantanei si stanno diffondendo ed è lecito attendersi che tale tendenza si accentui negli anni a venire. È in tale contesto che la Banca d’Italia ha già avviato una serie di interventi che si prefiggono l’obiettivo di preparare Tips a sostenere la prevedibile diffusione dei servizi di pagamento istantanei in Europa e a diventarne una componente essenziale. Questo lo scenario delineato nel primo numero della nuova collana "Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento" pubblicato dalla Banca d'Italia, che raccoglierà contributi informativi, di analisi e di ricerca sugli sviluppi nel campo degli strumenti, delle infrastrutture di pagamento e dei mercati finanziari. Il 21 novembre 2017, ricorda una nota, il Consiglio europeo per i pagamenti ha introdotto nell’area europea comune dei pagamenti il nuovo schema per il pagamento di bonifici istantanei, che prevede un tempo massimo di esecuzione di ogni singola transazione non superiore ai 10 secondi e una disponibilità del servizio garantita tutti i giorni dell’anno, 24 ore al giorno. Un anno dopo, il 30 novembre 2018, Bankitalia era già in grado di avviare in esercizio il servizio Tips che consente il regolamento immediato di singoli pagamenti istantanei in moneta di banca centrale, in linea con lo schema Sct Inst. (Com)