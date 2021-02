Speciale infrastrutture: Terzi, procedono cantieri finanziati da Regione Lombardia per riqualificare strade principali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 17 i cantieri di competenza della Provincia di Bergamo finanziati dalla prima parte del Piano Lombardia attraverso uno stanziamento regionale di 5.751.488 euro. Di questi, 11 riguardano interventi sulle scuole e 6 la riqualificazione di strade provinciali. L'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, e il presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, hanno effettuato, insieme ai sindaci, una serie di sopralluoghi a 3 di questi cantieri: a Calcinate (realizzazione di una rotatoria sulla SP ex Statale 498 'Soncinese'), Palosco (realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la Sp 98 e la Sp 10 sulla 'Martinengo-Pontoglio'), e Trescore Balneario (riqualificazione delle intersezioni tra la Sp 89 'Gorlago-Trescore Balneario' e via Pasinetti e via Calvi). "Attraverso il Piano Lombardia - commenta l'assessore Terzi - stiamo finanziando cantieri significativi per efficientare la viabilità bergamasca. Si tratta di opere che contribuiscono ad aumentare la sicurezza stradale, a rendere il traffico più fluido e a riqualificare porzioni di territorio. Interventi che la Provincia di Bergamo aveva in programma e che siamo riusciti a sbloccare fornendo le risorse necessarie, nell'ottica di sostenere gli enti locali e di conseguenza le imprese in questa difficile congiuntura economica. La proficua collaborazione istituzionale con la Provincia sta portando a risultati concreti e apprezzabili"."Ringraziamo la Regione - afferma il presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli - per aver investito sul nostro territorio con fondi importanti. Ritengo che questi sopralluoghi siano importanti per dimostrare che i lavori procedono, perché era fondamentale che la Provincia mettesse a frutto in breve tempo i finanziamenti avviando i cantieri. Credo che potremo dare una svolta importante alla viabilità bergamasca". (Com)