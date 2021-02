Speciale energia: Senegal, General Electric fornirà apparecchiature alla centrale di Cap de Biches

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale statunitense General Electric (Ge) si occuperà della fornitura di apparecchiature per la generazione di energia nella centrale elettrica di Cap de Biches, in Senegal. Lo ha annunciato la stessa compagnia in una nota, spiegando di aver ricevuto un ordine per il progetto a ciclo combinato da 300 megawatt (Mw) avviato da West Africa Energy, destinato a diventare la più grande centrale elettrica in Senegal. Nell'ambito del progetto, Ge fornirà due turbine a gas 9E.03, una turbina a vapore Stf-A200, tre generatori A39, due caldaie a recupero di calore (Hrsg), nonché apparecchiature ausiliarie aggiuntive. Una volta completata, ha spiegato il gruppo, la centrale permetterà di alimentare fino a 500 mila case nel Paese africano, generando circa il 25 per cento dell'elettricità consumata. L'impianto dovrebbe entrare in funzione progressivamente a partire dal 2022 con l'obiettivo di rafforzare l'accesso universale all'energia elettrica e sostenere il piano del governo per aumentare la propria capacità produttiva con un maggiore utilizzo di gas naturale e di energie rinnovabili. "Siamo lieti di collaborare con Ge per fornire al Senegal turbine a gas affidabili ed efficienti, come parte dell'iniziativa attuata dal Paese sotto la guida del presidente Macky Sall per sviluppare il settore energetico, che sarà essenziale per la crescita dei settori economici strategici, promuovendo attivamente iniziative di localizzazione", ha detto l'amministratore delegato di West African Energy, Samuel Sarr. Una volta completato, ha aggiunto, l'impianto contribuirà anche a ridurre in modo significativo il costo dell'elettricità nel Paese. (Res)