Speciale energia: Roma, Ciaccheri (Municipio VIII), bene campagna Civico 5.0 per efficientamento energetico

- "La campagna di Civico 5.0 nel nostro municipio entra nel vivo e assieme a Katiuscia Eroe Responsabile Energia di Legambiente Onlus e la responsabile della campagna Civico 5.0 Sibilla Amato abbiamo visitato i primi edifici entrati nel monitoraggio sull'efficientamento energetico: due Lotti Ater di Tormarancia, in via Annio Felice". Così Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII sulla sua pagina Facebook. "Legambiente verificherà le dispersioni termiche attraverso delle termografie degli edifici a evidenziare le criticità, la quantificazione d'emissione di Co2 nonché le ricadute sulla spesa per le famiglie - spiega -. Gli edifici coinvolti sono 10 ma sono arrivate decine di segnalazioni da parte dei condomini dei nostri quartieri e anche dei municipi limitrofi, come il IX, per aderire alla campagna nazionale di Civico 5.0 registrandosi sull'apposito form - aggiunge -. Già da aprile potremo conoscere i primi dati sui monitoraggi effettuati e questa sarà la base per potenziali progetti di rigenerazione edilizia. Una fotografia della città preziosa per cogliere l'occasione dei bonus oggi a disposizione e cambiare la qualità della vita dentro e fuori le nostre case perché Roma scelga davvero una svolta ecologica", conclude. (Com)