Speciale energia: Chevron, perdite per 5,5 miliardi di dollari nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statunitense Chevron ha subito perdite per 5,5 miliardi di dollari nel corso del 2020 a causa del calo del prezzo del greggio sui mercati mondiali. Lo ha fatto sapere la stessa società, che l’anno prima aveva registrato guadagni per quasi 3 miliardi di dollari. Chevron ha comunicato i risultati conseguiti nell’ultimo trimestre del 2020, quando ha subito perdite per 11 milioni di dollari a causa delle restrizioni ai viaggi che continuano a danneggiare la domanda di carburanti. Lo scorso anno Chevron ha risposto alla crisi tagliando il 15 per cento del suo personale in tutto il mondo, accantonando di un terzo i nuovi progetti e riducendo gli obiettivi di produzione. Nel contempo, tuttavia, ha acquisito Noble Energy per 4,2 miliardi di dollari. Per il 2021 la compagnia prevede di spendere 14 miliardi di dollari per i propri progetti, riducendo il budget fino al 2025 a 15 miliardi di dollari l’anno dai precedenti 22 miliardi di dollari. (Nys)