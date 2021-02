Speciale energia: Lazio, Porrello (M5s), dati smog allarmanti, piano energetico regionale inadeguato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La realtà della nostra regione fotografata dal dossier di Legambiente vede Frosinone entrare nella top ten delle città 'fuori legge' con 77 giorni di superamento dei limiti consentiti dalle norme Ue anti smog di Pm10 nell'aria, seguita da Roma con 46 giorni - spiega Porrello -. Inoltre nella Capitale, nonostante i mesi di lockdown e la diffusione dello smart working, è stato superato quello che sarà il nuovo valore medio annuale suggerito dall'Oms per il biossido di azoto (No2). Una situazione rispetto alla quale le istituzioni, a tutti i livelli, dovrebbero dare risposte coerenti e in fretta. E invece in Consiglio regionale - continua Porrello - siamo in procinto di discutere l'approvazione di un Piano energetico regionale ormai obsoleto. Come M5s invece chiediamo che, oltre a partire da dati aggiornati, bisogna puntare sulla decarbonizzazione per la produzione di energia elettrica, rinunciando alle fonti fossili e all'installazione e/o potenziamento di grandi impianti, come ad esempio le centrali a carbone e a gas di Civitavecchia e Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, e, in generale, a interventi ad alto impatto ambientale, come ad esempio avviene in alcuni casi per la geotermia. Bisogna invece puntare sulle fonti rinnovabili e un loro corretto utilizzo, come ad esempio l'idrogeno, del tutto assente invece nel Per, nonostante sia fondamentale sia per la produzione di energia che per la riduzione dei consumi anche da parte dei grandi divoratori di energia, quali il porto di Civitavecchia o i grandi siti industriali", conclude Porrello. (Com)