Trasporti: Politi (Lega), senza regole nuove le cose non cambieranno

- "Dopo essere stati attaccati da ogni esponenza politica per aver mal gestito l'affaire Atac, i 5 stelle costellano i social e la stampa con grandi annunci di nuove acquisizioni, nuove vetture che andranno ad ampliare il parco auto di Atac". Lo dichiara in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea capitolina. "Peccato però - aggiunge - che gli studi di mercato non premino affatto la politica dell'acquisizione convulsa di mezzi nuovi o poco usati. In Atac il costo per vettura /km è più del doppio previsto dalle best practice europee. In altre parole, a nulla vale comprare nuovi mezzi, con tanto di fanfara mediatica, se poi non si prevedono frequenti manutenzioni ordinarie e controlli ai veicoli datati. Per rendere Atac un'azienda competitiva, occorre cambiare passo e investire, efficientando le risorse a disposizione, in questo modo si potrà incrementare l'offerta senza continuare a gravare sulle casse capitoline. Se la Raggi e i 5 Stelle avessero una visione d'insieme avrebbero compreso che continuare a sperperare risorse economiche non può essere la soluzione più efficiente né tantomeno la più efficace, ma ormai abbiamo capito che l'obiettivo ultimo è la mera propaganda politica".(Com)