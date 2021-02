Roma: Pelonzi (Pd), da Forza Italia e Lega schiaffo a Capitale su poteri speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia e Lega danno uno schiaffo a Roma su riforma poteri speciali. Lo dichiara, in una nota, il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi. "Il 3 febbraio era prevista l'audizione dei vertici istituzionali capitolini in commissione affari costituzionali, proprio il giorno in cui cade il 150mo di Roma Capitale. Il clima elettorale sta rovinando il compleanno di Roma Capitale e rischia di chiudere sul nascere il percorso di riforma - afferma Pelonzi -. L'Assemblea capitolina ha votato all'unanimità un atto che chiede al governo di avviare un percorso in commissione affari costituzionali parlamento. Da un lato la sindaca si è colpevolmente attivata a ridosso della campagna elettorale, dall'altro il mancato assenso di Forza Italia in commissione dopo che il Presidente Brescia aveva già comunicato al Presidente Fico la data dell'incontro. Roma non può essere umiliata in questo modo né dalle forze sovraniste né dalla drammatica superficialità della sindaca Raggi. Oggi in capigruppo abbiamo chiesto al presidente dell'Aula di rinnovare al presidente della commissione affari istituzionali Brescia la richiesta di audizione per il 3 febbraio". (Com)