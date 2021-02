Roma: Fassina (Leu), grave diniego audizione da FI e Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È grave, innanzitutto sul piano istituzionale, la scelta di Forza Italia e della Lega di opporsi alla richiesta di audizione in commissione Affari costituzionali della Camera, della sindaca della Capitale e dei capigruppo in Consiglio comunale". Lo dichiara Stefano Fassina deputato Leu consigliere di SpR. "È grave perché la richiesta di audizione - aggiunge - è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea capitolina, non arrivava soltanto dalla sindaca Raggi. È grave perché l'audizione era prevista nella giornata della ricorrenza del 150-esimo anniversario di Roma Capitale d'Italia. Sono evidenti le carenze e il ritardo della Sindaca Raggi nell'attenzione alla revisione dell'assetto istituzionale, dei poteri e delle risorse per Roma Capitale, nonostante gli atti di Consiglio e le sollecitazioni reiterate in questi anni in Aula Giulio Cesare. È stata evidente, nei mesi scorsi, la scortesia istituzionale della Sindaca Raggi nell'indisponibilità a ricevere, finanche a rispondere, una delegazione di parlamentari romani in rappresentanza di oltre 40 colleghi componenti l'Osservatorio parlamentare per Roma. È evidente che siamo a pochi mesi dalla fine della consiliatura e in piena campagna elettorale. Tuttavia, la richiesta di audizione è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea Capitolina e l'atto di diniego compiuto colpisce l'Istituzione 'Roma Capitale' e tutti i cittadini romani. Auspico un ripensamento da parte dei deputati e deputate di Forza Italia e della Lega in prima commissione alla Camera".(Com)