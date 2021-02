Roma: Lega, piena disponibilità a svolgere commissione alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ribadiamo con forza la nostra posizione espressa più volte anche nella sede della conferenza dei capigruppo capitolini, di procedere all'avvio di un percorso per l'assegnazione a Roma di nuovi poteri e risorse. Riteniamo assurde e sterili le polemiche che qualcuno sta sollevando ad arte, soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle, in merito al rinvio della Commissione affari costituzionali". Lo dichiarano in una nota, Claudio Durigon coordinatore regionale Lega, Alfredo Beccchetti coordinatore romano, Maurizio Politi capogruppo capitolino Lega e Davide Bordoni Consigliere e Segretario d'Aula. "Rinvio esclusivamente dettato da ragioni di opportunità politica, trovandosi all'interno di una crisi di Governo e per poter evitare che la tematica romana venisse messa in secondo piano ancora una volta. In cinque anni di mandato Virginia Raggi non ha fatto nulla, si ricorda di essere Sindaco a 4 mesi dal voto, non vogliamo fare parte delle sue passerelle elettorali, ma avviare un vero percorso di riforma per Roma, questione che porteremo avanti inoltrando atti dedicati in Parlamento", concludono i leghisti. (Com)