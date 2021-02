Al via da oggi la Lotteria degli scontrini, 11 marzo le prime estrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via da oggi la Lotteria degli scontrini, progetto "innovativo interistituzionale volto a promuovere un Fisco premiale sempre più vicino ai cittadini". Ne dà notizia su Twitter Sogei Spa, partner tecnologico del ministero dell'Economia e delle Finanze e hub strategico della Pa digitale. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) spiega che si può "partecipare solo effettuando acquisti cashless" digitando sul portale di Adm il proprio codice fiscale, memorizzando quindi il codice Lotteria che verrà generato e mostrandolo all'esercente al momento dell'acquisto. L'11 marzo 2021 sarà il giorno delle prime estrazioni mensili. In palio, si legge sul sito Adm ,"10 premi da 100.000 euro per chi compra, 10 premi da 20.000 euro per chi vende". (Rin)