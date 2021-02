Lombardia: Piccirillo (M5s), chiediamo in commissione sanità audizione con associazione "Terapia domiciliare Covid19"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il M5s Lombardia comunica di aver inviato la richiesta di calendarizzare in commissione regionale sanità un'audizione con i rappresentanti dell'Associazione Terapia Domiciliare Covid19. "L'associazione - spiega il Consigliere regionale Luigi Piccirillo in una nota - attraverso il supporto di medici specialisti è impegnata nell'informazione su protocolli, terapie e farmaci da usare a domicilio per contrastare il Covid-19 e nell'aiuto ai malati che si trovano a casa attraverso il supporto gratuito di medici volontari. La richiesta di audizione nasce dalla necessità che la Lombardia ascolti e si confronti con una realtà molto attiva sul territorio nel contrasto alla pandemia. L'ospedalizzazione non è l'unica strada da seguire, ma va affiancata a una cura domiciliare tempestiva di coloro che lo desiderano e che fortunatamente non devono ricorrere a cure specialistiche. In attesa che i vaccini facciano il loro effetto vanno accresciute e implementate le campagne di informazione capillare sulle raccomandazioni da tenere e sui protocolli domiciliari" si legge nel comunicato(Com)