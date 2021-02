Monza: Polizia arresta pusher 33enne ricercato da oltre tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di venerdi 29 a Veduggio con Colzano (MB), gli agenti della Squadra Mobile ha proceduto all'arresto del 33enne cittadino marocchino E.K.Y. Da tempo gli agenti erano sulle sue tracce in quanto lo stesso, pluripregiudicato per reati inerenti le sostanze stupefacenti, era ricercato per un ordine di carcerazione di 4 anni, 5 mesi e 6 giorni di reclusione e 12mila euro di multa, oltre a ben due ordinanze di custodia cautelare in carcere, provvedimenti tutti emessi dall'autorità giudiziaria di Lecco per lo spaccio di droga. Al momento del suo fermo E.KY., che sfuggiva alla cattura da oltre tre anni, è stato arrestato in flagranza di reato per il possesso di 101 grammi di cocaina e 45,2 grammi di hashish oltre a un bilancino di precisione. (Rem)