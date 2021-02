Speciale energia: Spagna, Endesa prevede 2,9 miliardi investimenti in idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società del gruppo Enel, ha previsto un piano di investimenti per promuovere lo sviluppo dell'idrogeno verde in Spagna da 2,9 miliardi di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", l'azienda ha presentato una lettera di interesse al ministero della Transizione ecologica in cui ha dettagliato circa a 23 progetti che prevedono l'installazione di elettrolizzatori per un totale di potenza di 340 megawatt M, oltre a parchi rinnovabili associati per 1.921 GW. I progetti più ambiziosi da realizzare si trovano nelle zone in cui la compagnia sta chiudendo le centrali termiche: Teruel, Compostilla (León), As Pontes (A Coruña), Litoral (Almería) e Alcudia (Menorca). (Spm)