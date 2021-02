Speciale energia: Gazprom, a gennaio esportati 19,4 miliardi di metri cubi gas verso Paesi non Csi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio Gazprom ha esportato in paesi non facenti parte della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) un volume di gas record pari a 19,4 miliardi di metri cubi. Lo ha riferito la società in una nota. "Le esportazioni di Gazprom verso i paesi non Csi sono state pari a 19,4 miliardi di metri cubi di gas. Questo dato è pari al 45,4 per cento (6,1 miliardi di metri cubi) in più rispetto a gennaio dello scorso anno, ed è il miglior indicatore per questo mese nella storia dell’azienda", si legge nella nota. Gli acquisti delle forniture di Gazprom sono aumentati da parte di importanti grandi consumatori del gas russo come la Germania (32,4 per cento), l'Italia (221,5 per cento), la Turchia (20,8 per cento), la Francia (77,3 per cento), i Paesi Bassi (21,2 per cento) e la Polonia (89,9 per cento). (Rum)