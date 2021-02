Brasile: battuto nuovo record di produzione di petrolio nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento della produzione di petrolio e gas nell'ultimo decennio è principalmente dovuto alle continue scoperte di petrolio in giacimenti pre-sal oltre che al miglioramento tecnologico relativo all'estrazione di idrocarburi a grandi profondità. Nel 2010, i pozzi dei bacini pre-sal rappresentavano solo l'1,53 per cento della produzione nazionale. Dieci anni dopo, il pre-sale corrisponde a una quota del 68,61 per cento della produzione nazionale. Di contro, dal 2010 al 2020, la produzione da bacini off-shore post-sal è scesa dall'86,87 per cento al 25,44 per cento del totale, mentre la produzione da giacimenti terrestri si è ridotta dall'11,60 per cento al 5,95 per cento. Nel corso dell'ultimo decennio è stato possibile assistere alla importante crescita della produzione del bacino di Santos che, mentre nel 2010 totalizzò una produzione di 0,04 milioni di barili di petrolio al giorno (bbl /d) nel 2020 ha totalizzato una produzione di 1,9 milioni di barili di petrolio al giorno. Al contrario il bacino di Campos pur rimanendo cruciale, inizia a mostrare segni di declino, passando da 1,8 milioni di barili di petrolio al giorno prodotti nel 2010 a 0,9 milioni di barili di petrolio al giorno del 2020. (Brb)