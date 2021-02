Roma: Ferrara (M5s), blocco FI e Lega su poteri è come staccare spina a malato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia e Lega "non sono una medicina ma una malattia. Virginia Raggi chiede una cosa sacrosanta, dialoga e trova tutti d'accordo e loro, in Parlamento, bloccano la commissione tricamerale per rivedere lo status di Roma Capitale, ritirando la disponibilità per le audizioni del sindaco e dei capigruppo comunali". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere del M5s in Campidoglio, Paolo Ferrara. "È come se avessero staccato il respiratore a un malato di Covid durante una crisi respiratoria - aggiunge -. Una richiesta fatta dall’Assemblea capitolina all'unanimità calpestata da questa scellerata retromarcia che ha il sapore della tattica politica sulla pelle viva dei cittadini. Roma ve ne chiederà conto alle prossime elezioni". (Rer)