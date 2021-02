Giustizia: Bongiorno, vicenda Palamara squarcia velo su degenerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il libro di Palamara e le sue ultime uscite pubbliche squarciano un velo sul potere giudiziario reso opaco dalla degenerazione delle correnti, a discapito di tanti giudici e pubblici ministeri impegnati a svolgere il loro servizio con abnegazione". Lo afferma Giulia Bongiorno, senatrice e responsabile del dipartimento Giustizia della Lega. "Una ricerca diffusa di collateralismo alla politica ha inquinato singole inchieste, ma più in generale il rapporto tra poteri dello Stato e dunque le regole dell’agire democratico - aggiunge -. Il prossimo governo in tema di giustizia non potrà mostrare timidezza, ma dovrà essere in grado di stroncare le distorsioni del correntismo. Senza questo punto di partenza fondamentale, ogni tentativo di rilancio della giustizia sarebbe vano".(com)