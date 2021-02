Energia: ministero Ambiente, no a iniezione acque di strato nel pozzo Gela 57

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via Vas del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha decretato giudizio di incompatibilità ambientale per il progetto "Concessione di coltivazione Gela - attività di work over e di posa condotta per la conversione da produttore a iniettore del pozzo 'Gela 57' e relativa messa in esercizio", presentato da Eni, e per il quale il Mibact aveva espresso parere favorevole. In particolare - spiega una nota del ministero - il progetto ricade all'interno della Concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata Gela e prevede la iniezione in unità geologica profonda, attraverso il pozzo 57, delle acque di strato provenienti dal Nuovo centro olio (Nco), cui afferisce la rete di raccolta del Campo Gela. Con la trasformazione del pozzo 57 in impianto di iniezione delle acque di strato, il pozzo Gela 57 sarebbe diventato il terzo pozzo per la reiniezione delle acque di produzione, con un aumento della quantità di acqua previsto di circa mille m3/g, se non maggiore, con possibili effetti relativi al cumulo delle acque smaltite da altri pozzi reiniettori. La commissione tecnica, fornendo il proprio parere negativo, ha tenuto in considerazione, fra gli altri aspetti, anche il fatto che "Biviere di Gela", la zona dove avrebbero parzialmente insistito i lavori, "è uno dei più importanti laghi naturali della Sicilia, riconosciuto non solo come sito della Rete natura 2000, ma come zona umida d'importanza internazionale dalla Convenzione di Ramsar". E cha "l'area, posta a breve distanza dalla linea di costa, intercetta un notevole passo migratorio dal Nord Africa, costituendo così una delle principali aree di sosta per i contingenti migratori primaverili ed autunnali, la cui rilevanza è stata di recente confermata da un approfondito monitoraggio delle presenze ornitologiche".