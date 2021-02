Energia: ministero Ambiente, no a iniezione acque di strato nel pozzo Gela 57 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pozzo Gela 57, inoltre, si legge nel parere negativo della commissione "si trova a 700 metri da una risalita di acque di falda anomale, dove si evidenzia fuoriuscita di argille di probabile età pleistocenica, ma di origine non chiara". Fra gli aspetti determinanti presi in considerazione anche il fatto che l’aria dove insisterebbe il pozzo di iniezione si trova “in un allarmante quadro ambientale e sanitario e in una zona a sismicità 2". "Tale quadro ambientale e sanitario non è stato rappresentato compiutamente - si legge nel parere fornito dalla commissione - con l’analisi delle alternative e la valutazione degli impatti cumulativi prescritte dalla normativa in tema di valutazione ambientale e di incidenza; non è stato dimostrato che la modifica della natura del pozzo escluda con certezza o non sia idonea a interferire su tale situazione ambientale, aggravandone ulteriormente le condizioni, con possibili ripercussioni anche sulla salute pubblica e sulle matrici ambientali, oltre che sull’integrità dello stato di conservazione del sito di Rete natura 2000". (Com)