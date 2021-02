Repubblica Ceca: nel 2020 aumentati i contagi da Hiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno scorso in Repubblica Ceca i contagi da virus Hiv sono stati 251, 29 in più rispetto al 2019. Lo riporta l'Istituto di sanità pubblica (Szu), ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". I pazienti che hanno sviluppato l'Aids sono 44 e 18 ne sono morti. Dall'inizio delle rilevazioni nell'ottobre del 1985, in Repubblica Ceca le persone che hanno contratto il virus sono state 3.841. Tra di loro 718 hanno sviluppato la malattia e i decessi sono stati in totale 329. "I dati del 2020 dimostrano che non stiamo avendo successo nel ridurre la crescita dei contagi da Hiv a meno di 200 all'anno", spiega Zdenek Hlavaty, direttore esecutivo dell'organizzazione Aids Red Ribbon. La maggior parte dei nuovi casi, 94, si concentrano a Praga. Dei casi registrati lo scorso anno, una cinquantina si collocano nella corte anagrafica compresa tra i 30 e i 34 anni e una trentina rispettivamente in quelle tra i 35 e i 39 e i 40 e i 44 anni. (Vap)