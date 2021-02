Messico: covid, ricercatori al lavoro su possibile variante "messicana" del voronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Messico stanno studiando la possibile scoperta di una variante locale del nuovo coronavirus. Il direttore generale del Centro nazionale di programmi preventivi e controllo delle malattie, Ruy Lopez Ridaura, ha infatti avvertito di studi che si stanno facendo su mutazioni trovate in quattro casi di contagio rilevate nello stato di Jalisco. "Ciò che si deve definire è quali caratteristiche ha, se questo ceppo ha tratti differenti e per prima cosa cercare di capire se è più violento, se la malattie è più grave. Serve uno studio serio", ha detto Lopez Ridaura annunciando, nel corso di una conferenza stampa, il coinvolgimento dell'Università di Guadalajara. Nel fine settimana sono state riscontrate nel paese nordamericano forme anomale del virus che inizialmente si pensava potessero essere ricondotte alla cosiddetta variante sudafricana. Scartata l'ipotesi, i ricercatori sono al lavoro per nuove indagini. (segue) (Mec)