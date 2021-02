Messico: covid, ricercatori al lavoro su possibile variante "messicana" del voronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Messico si contano 1.864.260 casi di contagio e 158.536 morti. Nel primo semestre del 2020, la Covid-19 in Messico è stata la seconda causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari. Il paese ha introdotto il sistema di misurazione del grado di emergenza con un semaforo a quattro colori – rosso, arancione, giallo e verde – a giugno, con aggiornamenti settimanali. Per ognuno di questi vengono indicate le linee guida rispetto a cinque diversi parametri: attività lavorative, attività in spazi pubblici all'aperto e al chiuso, attività per le persone a rischio, attività scolastiche e misure di salute pubblica e di lavoro. Queste ultime non variano per nessuno dei diversi colori del semaforo: tenersi a debita distanza e lavarsi frequentemente le mani. (segue) (Mec)