Messico: covid, ricercatori al lavoro su possibile variante "messicana" del voronavirus (3)

- Il semaforo è in rosso quando l’occupazione dei posti letto supera il 65 per cento di quelli disponibili o se si registrano due settimane consecutive di incremento stabile. In questo caso sono permesse solo le attività economiche essenziali – una lista nota che va dalla farmaceutica alla filiera dell'agroalimentare all'energia – integrata dal comparto minerario, quello edile e quello dell'industria automotrice. L'arancione scatta se l'occupazione dei posti letto è inferiore al 65 per cento e se la tendenza delle ultime due settimane è in calo. Una condizione che permette di riaprire anche le attività economiche non essenziali, ma a un livello "ridotto". Via libera anche al rientro al lavoro per le persone appartenenti alle categorie cosiddette a rischio – come malati cronici e anziani –, ma con precise condizioni: spazi esclusivi previsti per i loro pasti e la possibilità di orari di lavoro ridotti. Si riaprono gli spazi pubblici all'aperto, ma con cautele per evitare occasioni di eccessivo affollamento. (segue) (Mec)