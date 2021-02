RPT - Imprese: M5s, incremento indice Pmi manifatturiero segnale importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto.“Oggi una buona notizia conferma la grande capacità di reazione messa in campo dal manifatturiero italiano: nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, l’indicatore economico mondiale che misura le condizioni delle imprese sale a 55,1 punti, oltre ogni aspettativa e ai massimi da marzo 2018". Lo affermano le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Attività produttive. “Dopo il 52,8 punti di dicembre si temeva un calo dell’indice Pmi manifatturiero, mentre si è registrato un ulteriore incremento. La crescita della produzione e l’aumento degli ordini raccontano di un clima di fiducia al quale hanno contribuito anche le misure di sostegno del ministro Patuanelli e del governo come Transizione 4.0, a conferma dell’attenzione massima che il Movimento 5 Stelle ha sempre rivolto al mondo produttivo. Ora dobbiamo fare il modo che il governo torni subito nel pieno delle sue funzioni per proseguire lungo la strada tracciata” concludono.(Com)