Imprese: Mise, al via Fondo per salvaguardia aziende e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dalle ore 12 del 2 febbraio 2021 potranno essere presentate le domande di accesso al Fondo salvaguardia imprese, che acquisisce partecipazioni dirette di minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria. Stando alla nota del Mise, le aziende che si candidano dovranno proporre un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione, attivando capitali a sostegno dell’attuazione del piano stesso. Il Fondo, fortemente voluto dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e dalla sottosegretaria Alessandra Todde, è stato istituito con una dotazione di 300 milioni di euro per trovare soluzioni alle crisi aziendali attraverso nuovi processi di ristrutturazione e fronteggiare le conseguenze del Covid sul tessuto produttivo del paese. La gestione della misura sarà affidata ad Invitalia, che effettua l’operazione di investimento unitamente e contestualmente ad investitori privati indipendenti che apportino almeno il 30 per cento delle risorse previste (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà non ai sensi degli orientamenti comunitari). (segue) (Com)