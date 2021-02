Imprese: Mise, al via Fondo per salvaguardia aziende e lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oppure, prosegue la nota, all’impresa proponente e/o ad altri investitori che garantiscano un contributo proprio pari ad almeno il 25, 40 o 50 per cento rispettivamente per imprese piccole, medie e grandi. L’intervento complessivo per ogni singola operazione, prosegue la nota, non potrà superare i 10 milioni di euro: la durata della partecipazione sarà di cinque anni con condizioni per l’exit definite già nell’operazione di investimento. Le imprese che intendono richiedere l'accesso al Fondo devono aver prioritariamente avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del ministero dello Sviluppo economico, soddisfacendo inoltre almeno una delle seguenti condizioni: essere titolari di marchi storici di interesse nazionale; essere società di capitali con numero di dipendenti superiore a 250; detenere beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, indipendentemente dal numero degli occupati. (Com)