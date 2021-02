Ue-Giappone: incluse in accordo 28 indicazioni geografiche e semplificazione per vendita auto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elenco delle indicazioni geografiche protette (Ig) dei Paesi dell'Ue e del Giappone include ora 28 Ig aggiuntive per parte. Per quanto riguarda l'esportazione di veicoli, le due parti hanno concordato di estendere l'elenco dei requisiti di sicurezza che non richiederanno doppie approvazioni. Ad esempio, se l'Ue rilascia una certificazione che attesta che un'auto prodotta nell'Ue esportata in Giappone è conforme a determinati requisiti di sicurezza, il Giappone non controllerà più la conformità a tali requisiti e viceversa. Ciò include le tecnologie nuove e verdi, come i veicoli ibridi e alimentati a idrogeno. (Beb)