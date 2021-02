Francia-Serbia: presidente Vucic, cooperazione bilaterale in continuo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione fra Serbia e Francia vede un continuo sviluppo, in particolare dopo la visita a Belgrado nel 2019 del presidente francese Emmanuel Macron. Lo ha dichiarato oggi il presidente serbo, Aleksandar Vucic, al termine dell'incontro con l'omologo francese oggi a Parigi. "Non dimenticheremo la sua visita nel 2019, quando ha mostrato l'amicizia della Francia nei confronti della Serbia", ha detto oggi Vucic in una conferenza stampa congiunta successiva all'incontro. Le relazioni bilaterali sono in continua ascesa e sviluppo, ha detto Vucic osservando che "le tradizionali relazioni di amicizia e l'approccio del presidente Macron" potranno portare in futuro ad ulteriori risultati. Vucic ha poi ricordato gli investimenti compiuti negli ultimi anni dalle imprese francesi, come nel caso della gestione dell'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado. (segue) (Seb)