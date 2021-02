Francia-Serbia: presidente Vucic, cooperazione bilaterale in continuo sviluppo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al percorso europeo di Belgrado, il capo dello Stato serbo ha auspicato che in futuro possano essere registrati dei progressi più consistenti, sottolineando al tempo stesso l'impegno delle autorità serbe a lavorare su temi quali l'avanzamento dello Stato di diritto. Lo scorso 22 gennaio è stato firmato a Belgrado un memorandum d'intesa per la costruzione di una metropolitana nella capitale della Serbia. Il documento è stato sottoscritto dal ministro serbo delle Finanze, Sinisa Mali, dal direttore della società Belgrade metro and train, Stanko Kantar, dal vicepresidente del gruppo Alstom Philippe Delleur, dal direttore generale di Egis, Oliver Bouvard e dai rappresentanti della compagnia cinese Power China. (segue) (Seb)