Benin: elezioni, aperta la registrazione delle candidature alla presidenza

- La Commissione elettorale del Benin ha aperto la procedura con cui i politici aspiranti alla presidenza possono depositare ufficialmente la loro candidatura per le elezioni presidenziali di aprile. La procedura, riferisce la stampa locale, è stata aperta oggi mentre il presidente della commissione Emmanuel Tiando ha ricordato che il voto sarà regolato da un nuovo quadro giuridico. In base alle nuove disposizioni della Costituzione e del codice elettorale, ogni candidatura comprenderà un ticket congiunto per presidente e vicepresidente, nonché "l'obbligo per ogni coppia di candidati di essere patrocinata da almeno 16 deputati o sindaci". I potenziali candidati dovranno, quindi, tenerne conto nella predisposizione del fascicolo di candidatura per non vedere respinte le proprie domande. Nel ricordare le novità, Tiando ha assicurato che la Commissione elettorale svolgerà la sua missione in piena trasparenza, mentre nei ranghi di opposizione il timore è che si riproduca la situazione delle legislative del 2019: in quell'occasione nessun partito di opposizione fu ammesso allo scrutinio per mancanza dei requisiti richiesti.(Res)