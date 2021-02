Tavolo delle forze di maggioranza a Montecitorio. Il Partito democratico blinda Conte e Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Montecitorio è ancora in corso il tavolo di confronto tra le forze politiche di maggioranza, convocate dal presidente della Camera Roberto Fico, in qualità di esploratore, per arrivare a un nuovo programma di governo. All’incontro sono presenti tutti i gruppi che hanno partecipato al primo giro di consultazioni di sabato e domenica. Per il Partito democratico sono presenti i capigruppo di Camera e Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci.Intanto il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, blinda Conte e Gualtieri. "Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri sono dei punti fermi: queste sono cose che non vanno nemmeno ripetute perché poi diventano una notizia" ha detto interpellato a margine di un evento della Regione Lazio in merito alla crisi di governo.Il M5s è rappresentato dai capigruppo a palazzo Madama e a Montecitorio Ettore Licheri e Davide Crippa. Anche in rappresentanza di Italia Viva ci saranno i capigruppo parlamentari Maria Elena Boschi e Davide Faraone. Per Leu partecipano i due capigruppo Federico Fornaro e Loredana De Petris. Per gli Europeisti - Maie - Centro democratico del Senato sono presenti i senatori Raffaele Fantetti e Maurizio Buccarella, per il gruppo parlamentare Per le Autonomie del Senato Albert Laniece e Gianclaudio Bressa. Infine, per Centro democratico-Maie della Camera ci sono Bruno Tabacci e Antonio Tasso."Penso che questa crisi di governo sia una disgrazia, non capitata, ma voluta: il M5s si pone con responsabilità, come ha sempre fatto dalla campagna elettorale del 2018, quando ha portato avanti i propri temi, ma ha detto ai suoi elettori che, se non ce l’avesse fatta da solo, avrebbe chiesto a chi ci stava” ha detto il sottosegretario Gianluca Castaldi, ospite questa mattina di "Agorà", su Rai tre. "Noi abbiamo una personalità, una figura politica che ha ottenuto risultati enormi e si è fatto apprezzare in Europa - ha proseguito -. Possono essere criticate delle scelte, ma non si può criticare la dedizione al lavoro del Presidente Conte e quella dei parlamentari: il Parlamento non ha mai lavorato con tanta intensità. La posizione del M5s è chiara: 92 senatori, un terzo del Senato, è sul Presidente Conte. Non c’è un governo senza Conte premier. Motivazioni reali di una crisi non ce ne sono".In merito al nome del premier "entro la fine della giornata noi assumeremo una posizione" ha detto il deputato di Italia viva, Gennaro Migliore. "I nomi verranno dopo i temi. Siamo stati noi ad aver proposto una forma di programma scritto in modo che potesse essere chiaro a tutti quello che si dovrà fare. Si è visto che i temi che abbiamo posto noi sono centrali per il futuro del paese", ha spiegato. Il deputato di Iv ha poi aggiunto che "non ci sono 'no' sui nomi. Abbiamo sempre fatto quello che abbiamo detto. Non abbiamo espresso nessun veto sulle persone, stiamo ragionando per vedere come si sostanzia il salto di qualità".(Rin)