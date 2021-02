Difesa: esercitazioni fra marine di Ucraina e Stati Uniti nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze navali ucraine hanno tenuto una sessione di addestramento congiunta con le omologhe forze statunitensi di stanza nel Mar Nero. Lo ha riferito l’ufficio stampa della Marina ucraina. "Nel Mar Nero, un gruppo navale tattico, supportato dall’aviazione della marina, il cacciatorpediniere Donald Cook e una nave di supporto Usa, hanno condotto un’attività di addestramento congiunto in mare del tipo Passex", si legge nella nota. Le Passex sono delle esercitazioni tra due marine militari per garantire che queste possano comunicare e cooperare in tempo di guerra o in attività umanitarie. Lo scopo dell'addestramento era garantire la sicurezza nel Mar Nero, migliorare la formazione e la compatibilità degli equipaggi delle navi ucraine e della Marina statunitense per svolgere operazioni marittime congiunte come parte di gruppi tattici multinazionali. Il cacciatorpediniere Donald Cook è entrato nelle acque del Mar Nero nei giorni scorsi, come annunciato dalla Marina statunitense che ha confermato anche lo svolgimento di attività di addestramento militare. (Rum)