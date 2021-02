Roma: Calabria, FI dice "no" a inutile show Raggi alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia è impegnata in prima linea nella battaglia per attribuire a Roma quei poteri e quelle risorse che possano metterla in condizione di competere con le altre capitali europee. Questo percorso, però, non ha nulla a che fare con l'inutile show che si intendeva concedere al sindaco Raggi nella commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati". Così la vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali di Forza Italia Annagrazia Calabria replicando alle dichiarazioni del presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito. "Chiediamo da tempo, inascoltati, di completare l'attuazione della Legge per Roma Capitale voluta dal governo Berlusconi nel 2009, che prevede uno status giuridico-amministrativo e fondi adeguati per la Capitale. E insistiamo ancora affinché si avvii l'iter della nostra proposta legge di legge costituzionale in materia. Questo, per noi, significa sostenere Roma nei fatti e con serietà. Rivendichiamo con orgoglio la nostra diversità da chi, come l'amministrazione Raggi targata M5s, non si è occupato nemmeno un giorno dei problemi di Roma e dei romani. Siamo nel mezzo di una crisi di Governo e il Parlamento non può diventare palcoscenico per gli amici della maggioranza. A Montecitorio, ci si occupa di leggi, non di campagne elettorali", conclude. (Com)