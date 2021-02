Cina: sanzioni Trump, Xiaomi presenta denuncia contro Difesa e Tesoro Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore cinese di smartphone Xiaomi ha presentato una denuncia in un tribunale distrettuale di Washington contro i dipartimenti della Difesa e del Tesoro degli Stati Uniti. Lo riferisce la stampa internazionale. Il 15 gennaio, l'amministrazione Trump ha aggiunto altre nove aziende cinesi alla lista delle compagnie controllate o collegate alle Forze armate cinesi. Tra le nuove aggiunte figurano Xiaomi, il costruttore di aeromobili Comac, e la compagnia petrolifera Cnooc. Come per le altre aziende inserite nella lista nera del governo Usa, gli investitori statunitensi avranno tempo fino al prossimo 11 novembre per disinvestire e chiudere la loro esposizione alle compagnie cinesi in questione. Secondo quanto riferito, nella denuncia indirizzata al segretario alla Difesa nominato dal nuovo presidente Usa Joe Biden, Lloyd Austin, e alla segretaria al Tesoro Janet Yellen, Xiaomi ha definito la sentenza "illegale e incostituzionale" e ha affermato che la società non era controllata dall'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla). La società ha aggiunto che le restrizioni agli investimenti, che entreranno in vigore il 15 marzo 2020, causerebbero "un danno immediato e irreparabile a Xiaomi". (segue) (Cip)