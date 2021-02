Governo: Renzi, finalmente grazie a noi si discute di contenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, osserva nella sua Enews: "Stamattina pensavo che ora ci sarebbe da fare una sola cosa. Andare a riprendere i giornali di questi tre mesi, i talk di questi tre mesi, i commenti social di questi tre mesi. Tutti a dire: non si capisce che cosa vuole Renzi, non si capisce che cosa chiede Italia viva, non si capisce perché la crisi adesso. Rivedere ora - prosegue l'ex premier - tutti gli attacchi di commentatori, colleghi, opinionisti. E capire che la verità era altrove. Fatto questo esercizio infatti potremmo vedere la realtà di oggi. E prendere atto che finalmente - grazie a noi - si discute di contenuti. È giusto o no prendere i soldi europei per la sanità? È giusto o no cambiare le politiche attive per il lavoro? È giusto o no cambiare strategia sul lavoro quando i dati di oggi ci dicono che abbiano perso 444 mila posti di lavoro? È giusto o no continuare con questa struttura del commissario Arcuri? È giusto o no organizzare una campagna vaccinale degna di questo nome? È giusto o no avere una politica giustizialista? È giusto o no discutere per bene del Recovery plan senza emendamenti notturni, ma ripartendo dal piano Colao? È giusto o no riaprire le scuole in presenza vaccinando gli insegnanti e facendo i tamponi ai ragazzi?". Il senatore di Iv conclude: "Potrei continuare a lungo. Il nodo è tutto qui. Queste cose vanno decise adesso. Se non ci fosse stata Italia Viva questa discussione non l’avrebbe fatta nessuno". (Rin)