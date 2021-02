Roma: Movimento storico romano, da 13 anni nave riversa su banchina Tevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Movimento storico romano Sergio Iacomoni, detto Nerone, denuncia quello che, a suo dire, è il “manifesto del degrado di Roma”. Si tratta, spiega in una nota, “di un mostro di ferro, ruggine, plastica, incrostazioni, materiali in disfacimento, contenente due grossi motori, serbatoi, batterie e tutto ciò che serviva per navigare, evidentemente deleterio per la salute del territorio e del fiume. È un impatto ambientale lungo 36 metri e largo 8 - spiega - che sta lì, nel silenzio delle istituzioni, riverso sulla banchina di lungotevere della Vittoria, in parte celato dalla vegetazione incolta. Sta lì, su un’area pubblica, dal dicembre del 2008, quando ruppe gli ormeggi in occasione della grande piena. Da quasi 13 anni, dunque. È ben visibile dalla strada, dalla ciclabile, dagli edifici che si affacciano sul fiume, dai circoli sportivi. E pure dal satellite: l’immagine mostrata da Google Earth lascia basiti. Come fanno Regione e Comune a non vederlo? La motonave è utilizzata da qualcuno come abitazione, e ‘difesa’ da almeno due cani. Ebbene, la domanda che si pone chiunque ami questa città è soprattutto questa: com’è possibile tutto ciò?”. (segue) (Com)