Roma: Movimento storico romano, da 13 anni nave riversa su banchina Tevere (2)

- “Sentiamo spesso parlare da chi ricopre incarichi istituzionali, a livello regionale e comunale, di green economy, rispetto dell’ambiente, decoro, risanamento del Tevere e delle banchine, sicurezza, e poi – osserva Iacomoni - quando vedi questo gigante di ferro in centro città, pensi che il detto romano le chiacchiere stanno a zero” è quanto mai azzeccato per la situazione. ‘The facts are incontrovertible’, direbbero, guardandoci negli occhi, i turisti anglosassoni. La competenza delle aree golenali del Tevere è della Regione Lazio. Il Campidoglio, da parte sua, dovrebbe essere non poco preoccupato per la nave in decomposizione, per le sue immagini che fanno il giro del mondo. Eppure, in 13 anni, nessuno s’è preso la briga di spostare il Tiber II e di sanare il mostruoso impatto ambientale. È chiaro che Roma non può andare avanti così”. (Com)