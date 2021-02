Azerbaigian-Turchia: Parlamento di Baku approva viaggi senza visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento azerbaigiano ha approvato il progetto di legge sulle visite reciproche dei cittadini dei due Paesi senza il bisogno del visto ma con il semplice utilizzo delle carte d’identità. La ratifica parlamentare segue l’accordo siglato da Azerbaigian e Turchia lo scorso 25 febbraio. Sinora i cittadini dell'Azerbaigian e della Turchia hanno il diritto di viaggiare reciprocamente senza visto per un periodo di 90 giorni. Un cittadino di uno dei due Paese che desidera soggiornare nel territorio dell'altro per più di 90 giorni per qualsiasi motivo deve presentare domanda con un passaporto valido per oltre 60 giorni rispetto al periodo richiesto per il permesso di soggiorno. (Rum)