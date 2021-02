Ungheria: Commissione Ue approva aiuti a Pmi per 478 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un programma ungherese di circa 478 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di coronavirus. Il sostegno pubblico assumerà la forma di una riduzione dell'aliquota dell'imposta locale sulle imprese all'uno per cento e di una riduzione del 50 per cento degli anticipi dell'imposta locale sulle imprese. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, appropriata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. (Beb)