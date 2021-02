Imprese: Enel Green Power e Fnm firmano intesa per sviluppo mobilità a idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Studiare e individuare la migliore modalità di fornitura di idrogeno verde per la mobilità ferroviaria in Lombardia, nell’ambito del progetto “H2IseO”: è questo l’obiettivo del protocollo d‘intesa firmato da Fnm ed Enel Green Power. Stando al relativo comunicato stampa, l’accordo sottoscritto dal presidente di Fnm Andrea Gibelli e dall'amministratore delegato di Enel Green Power Salvatore Bernabei prevede la nascita di un Gruppo di lavoro congiunto che avrà il compito di identificare e proporre le soluzioni più adatte allo scopo. Il progetto, promosso da Fnm in collaborazione con Trenord, consentirà di far nascere in Lombardia, in particolare nel Sebino e in Valcamonica, la prima “Hydrogen Valley” italiana. Tra i punti principali del progetto ci sono: l’acquisto di nuovi treni alimentati a idrogeno, che serviranno dal 2023 la linea non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo, in sostituzione degli attuali a motore diesel; e la realizzazione di impianti per la produzione di idrogeno alimentati da energia rinnovabile, destinato inizialmente ai nuovi convogli. (segue) (Com)